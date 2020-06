Föttinger reagiert auf Bachler-Interview

Das gilt nicht nur für den Opernbereich, sondern auch für das Theater – nicht zuletzt auch für Bachlers frühere Spielstätte. Bachlers will seine Einschätzung nicht als Kritik verstanden wissen: "Kritik ist da der falsche Ausdruck. Ich habe nur gesagt, dass ich finde, dass eine Boulevardisierung stattfindet." Und "das Burgtheater und die Josefstadt sind einander nähergekommen". Dieser letzte Satz hat nun Herbert Föttinger auf den Plan gerufen: der Direktor des Theaters in der Josefstadt will Bachler "dringend aufklären", was in der Josefstadt wirklich passiert. Der offene Brief im Wortlaut:

Lieber Nikolaus Bachler!

Sie sagen in der Ausgabe des "Kurier" vom 23. September 2012, das Burgtheater sei auf dem Weg zur Boulevardisierung und komme damit dem Theater in der Josefstadt immer näher. Ein solcher Satz unterstellt, dass die Josefstadt ein Boulevardtheater ist und da muss ich Sie dringend aufklären: Im Theater in der Josefstadt finden in den letzten Jahren mehr Ur- und Erstaufführungen statt, als in jedem vergleichbaren deutschsprachigen Theater. Allein in dieser Saison gibt es sechs Ur- und Erstaufführungen, unter anderem zwei neue Stücke von Kehlmann und Turrini. Boulevardtheater?