Föttinger: "Ich habe so entschieden"

KURIER: Das offizielle Statement der Josefstadt lautet, Franzobel ist mit seiner Lumpazi-Version nicht fertig geworden. Hat sich das Projekt erledigt?

Herbert Föttinger: Franzobel wird das bestimmt wieder aufgreifen.



Wird's also noch eine Uraufführung geben?

Bestimmt. Nicht unbedingt in der Josefstadt.



Bekommt Franzobel dann ein Abstandshonorar?

Auftragsvergaben sehen vor, dass der Autor auf jeden Fall ein Honorar bekommt, auch wenn das Stück nicht gespielt wird. Diese Eventualität ist in allen Auftragsverträgen festgehalten.

Wie kam es zu der Entscheidung, den Original-Nestroy zu spielen?

Den "Lumpazi" ins Jetzt holen schafft Schmiedleitner auch mit der Original-Vorlage. Die ist ja anerkanntermaßen nicht schlecht!



War das Wunsch des Ensembles oder von Teilen des Ensembles?

Ich habe so entschieden.



Geht die Zusammenarbeit mit Franzobel weiter?

Konstruktiv. Sicherlich.