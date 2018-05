80s-Jugend

Flut entstand ursprünglich als VHS-Filmprojekt in der Schule, die Musik kam erst später dazu. Aber wie kommt eine Gruppe an Teenagern eigentlich darauf, ausgerechnet eine Band im 80s-Stil zu formen? „In der Provinz zerbricht man sich nicht den Kopf, sondern macht einfach. Es gibt keinen Neid, Lästereien von anderen Bands, weil es einfach keine Szene gibt.“, sagt Paulusberger. Was dazu kommt: „Als wir vor ein paar Jahren begonnen haben, war 80er-Musik noch ein heimliches Vergnügen, für das man sich geschämt hat.“, sagt der Sänger. Heute ist das Jahrzehnt in Mode und Musik Hauptbezugsquelle und gilt wieder als cool. Trotzdem, und das ist Paulusberger wichtig, wolle man „die 80er nicht kopieren“. Vielmehr lasse man sich davon inspirieren und versuche ein nostalgisches, verträumtes Bauchgefühl rüberzubringen. „Der Sound ist aber gleichzeitig aktuell.“ So ist der Band etwa jeder Technikfetisch fremd. „Wir brauchen keine alten Synthesizer oder tolles Equipment, wir simulieren das am Computer.“