Flucht vor dem Polizisten, der wie verkohlter Ginster redet

In Spanien wurde „Die Flucht“, der schriftstellerische Start von Jesús Carrasco, mit Hemingways „Der alte Mann und das Meer“ verglichen.

Ein „langes und bewegendes Gedicht“ sei der Roman. Ein „moderner Klassiker“ – „mal scharf wie ein Messer, mal zart wie Balsam.“

Er wirkt also.

Allein darauf ist er ausgerichtet, wie ein „billiger“ Thriller mit enthäuteten Leichen. Das geht ja völlig in Ordnung. Nur ist „Die Flucht“ leider nicht ehrlich, sondern tut so, als würde es sich um viel mehr als Unterhaltung handeln.

Was aber – ja ja, das sollte man glauben – schwer gelingen kann, wenn Carrasco (Zitat) die Ebene ihr Leid abschütteln lässt, das ihr die Sonne zugefügt hat; die verkohlte Ginster-Stimme und einiges andere hatten wir ja schon.

Was will uns der Autor sagen? Will er etwas sagen (oder nur ausprobieren, wie man schreiben muss)?