"Fliegender Holländer" an der Volksoper: Gefährliche Riffs umschifft

. Geht es nach Seemeilen, so hat die Volksoper einiges zurückgelegt. Denn es ist keineswegs selbstverständlich, dass im Haus am Gürtel die Werke Richard Wagners vor Anker gehen, dass eine große „romantische Oper“ wie „Der fliegende Holländer“ so sicher den Hafen ansteuert.

Und genau das macht der verfluchte Seemann in der Inszenierung von Aron Stiehl und dem leider bemerkenswert hässlichen Bühnenbild von Frank Philipp Schlößmann schnörkellos. Graue Wände sind hier graue Wände, sie lassen sich verschieben, zeigen immerhin die Enge einer in sich verschworenen Seefahrergemeinschaft, die rein auf materielle Vorteile und spießiges Häuslbauerglück schielt. Nur zwei sind Außenseiter: Der zur ewigen Fahrt verdammte Holländer und Senta, die in der pausenlosen ( Wagner wollte das so!) Aufführung den Blick über den Meeresrand (ja, die Wände lassen sich auch ganz ohne Schiffe öffnen) hinaus wagt, die ihren mentalen Kompass ganz auf die Erlösung des Titelhelden eingestellt hat.