Flashmob: Künstler legen sich vors Parlament

Um ihre soziale Situation zu verbessern, haben sich österreichische Künstler bereits vor drei Jahren in Arbeitsgruppen zusammengeschlossen. Nun der Schlag ins Gesicht: Der Topf aus dem die Künstler Einnahmen beziehen (der Künstler-Sozialversicherungsfonds) soll nun drastisch verkleinert werden. Vor einer Woche wurde dies bekannt gegeben. Ein Flashmob vor dem Wiener Parlament, der von der IG Freie Theaterarbeit initiiert wurde, sollte nun eine breitere Öffentlichkeit darüber informieren.

Tristan Jorde, der am Donnerstag mit einem Megafon in den "Krieg" zog, "führte" den (liegenden) Mob von rund 40 Personen an. "Wir haben von der Novellierung erst vor einer Woche erfahren. Der KSVF ist generell eine gute Idee, wenn auch das Endziel eine KünstlerInnensozialverischerungskasse ( KSK) nach deutschem Vorbild sein müsste. Die Menschen, die aus dem KSFV Zuschüsse beziehen, leben an der Prekaritätsgrenze", so der Schauspieler.

"Es geht um ein paar Hundert Euro pro Künstler im Jahr. Diese sind essentiell für die Menschen. Die, die von künstlerischen Leistungen auch profitieren, das sind z.B. Kabelnetzbetreiber, Satellitenschüsselvertreiber. Diese zahlen in den Fonds ein." Eben diese Beiträge sollen nun reduziert werden, bei gleichen Auszahlungen. "Das Geld, das im Fonds angesammelt wurde, wird nun nicht verteilt, sondern der Fonds in Zukunft ausgeräumt."