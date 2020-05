Francos Horror-Five

Der italienische Giallo-Gott und Meister des Schreckens Dario Argento bietet mit diesem harten Märchen über eine Ballettschülerin in einem Hexen-Haus sein absolutes Meisterwerk, das in überirdischen Farben schillert. Die Handlung gleicht in ihren ziemlich alogischen Sprüngen einem wilden Traum. Ein Delirium aus Formen, Farben, Tönen, das man sich immer wieder ansehen kann.

