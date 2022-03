Filmregisseur Nadav Lapid: "Israel macht uns verrückt“

Ist es nicht so, dass die Menschen das, was sie lieben, oft am kritischsten behandeln?

Ich sehe, dass Israel die Menschen verrückt macht – körperlich, aber auch in ihrem Innern. Wenn du in einer permanenten Opposition und Disharmonie mit deiner Umgebung lebst und das über viele Jahre hinweg, dann wirst du zu einer unmöglichen Person. Vielleicht ist es moralisch richtig, diesen Widerstand zu leben, aber er entmenschlicht dich mit der Zeit. Wenn du überall nur mehr Feinde siehst, dann siehst du sie am Ende auch in den Menschen im Supermarkt, in den Leuten neben dir im Theater oder auf der Straße. Am Ende bist du wie ein Guerillakämpfer, der in seiner Uniform schläft, weil er ständig Angst hat, angegriffen zu werden.

Als Sie Anfang 20 waren, gingen Sie weg aus Israel nach Paris. Gab es einen konkreten Grund für diese Flucht?

Ich wollte nur weg und nicht mehr zurück. Ich wollte nicht nur etwas anderes sehen, sondern auch vergessen können. Alles, was ich wusste und gesehen hatte, vergessen. Natürlich habe ich mir von Paris zu viel erwartet, was sich nicht erfüllen konnte. Ich erwartete mir, mich dort zuhause fühlen und mein altes Ich vergessen zu können. Und gemocht zu werden. Aber Pariser haben, wie wir wissen, eine sehr seltsame Art, Sympathie zu zeigen.Ich war einfach erschöpft von diesem endlosen Ringen, Streiten und Kämpfen in Israel und nahm es daher in Kauf, irgendwo zu sein, wo ich nicht wirklich willkommen war. Ich wollte an einem Ort sein, wo die Dinge normal sind und nicht immer ein Schatten über diesem Ort liegt.