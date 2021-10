Filmproduzent Jeremy Thomas: "Filme ohne Politik sind völlig undenkbar"

Zu den mehr als 60 Filmen, die Thomas bisher produzierte, gehört „Der letzte Kaiser“ unter der Regie von Bernardo Bertolucci. Jeremy Thomas erhielt dafür den Oscar für den besten Film (1988). Im Jahr 2006 erhielt er den Europäischen Filmpreis für sein „Outstanding Achievement in World Cinema“.

Jeremy Thomas war es, der viel zum internationalen Ruhm großer Regisseure beigetragen hat. Darunter Namen wie Stephen Frears, Bernardo Bertolucci, David Cronenberg, Jim Jarmusch oder Wim Wenders.

Insgesamt neun Oscars konnten von ihm produzierte Filme erringen.

Teilweise in Wien produzierte Thomas den David-Cronenberg-Film „Eine dunkle Begierde“ („A Dangerous Method“, 2011) mit Viggo Mortensen als Sigmund Freud.

Auf dem Weg nach Wien gab Jeremy Thomas für den KURIER eines seiner raren Interviews.

KURIER: Sie betonen immer wieder Ihre Liebe zum Film und Sie haben viele außergewöhnliche Filme möglich gemacht. Alle Ihre Filme hatten aber auch viel mit Weltpolitik und mit der Welt der Politik zu tun. Ist das ein Widerspruch?

Jeremy Thomas: Politik ist Teil unseres Lebens, und es ist beinahe unmöglich, einen Film zu machen, der nicht irgendwie auch mit Politik zu tun hat. Und für sozial engagierte Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeite, sind Filme ohne Politik völlig undenkbar. Denken Sie an meinen Landsmann Ken Loach. In seinen Filmen nimmt die Politik immer eine zentrale Rolle ein, weil er von Armut und von sozialer Ungerechtigkeit erzählt. Gleichberechtigung und gleicher Lohn für Frauen, die finanziellen Verhältnisse von Eltern und Kindern, die Chancengleichheit aller sozialen Schichten – das alles ist abhängig von der Politik. Von unseren idiotischen Führungspolitikern, die immer denken, dass sie in allem Recht haben, will ich erst gar nicht reden. Niemand hat immer recht. Dazu ist die Welt zu schwierig.

Sie haben in Wien „A Dangerous Method“ über Sigmund Freud und C. G. Jung gedreht. Was wäre die politische Botschaft dieses Films?

Der geistige Zustand einiger Politiker wäre für Sigmund Freud heute sicher sehr interessant – und auch die Motive, aus denen Politik gemacht wird. Freud hatte ja zu seinen Lebzeiten die Erfahrung, dass auf der einen Seite große Liberalität und Offenheit herrschte, dass die Kunst und die Geisteswissenschaft eine Hochblüte erlebten. Und dass auf der anderen Seite nationalistische und faschistische Tendenzen wucherten. Das wollten wir in unserem Film spürbar machen – auch wenn ihn viele nur wegen der fatalen Liebesgeschichte zwischen C.G. Jung und Sabina Spielrein sehen wollten. Aber auch in dieser Beziehung scheinen politische Fragen und Themen durch, die uns bis heute beschäftigen. Wie etwa der ungerechte Umgang mit Frauen und ihren Leistungen. Freud war da keine Ausnahme.