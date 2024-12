Filmkritik zu "Die Heinzels": Konflikt zwischen Kölner und Wiener Sippe

Einige von ihnen sprechen mit Stimmen, die Österreichern sicherlich bekannt vorkommen – wie etwa die von Michael Ostrowski, Hilde Dalik, Cesár Sampson und Paul Pizzera. Unter ihnen ist auch der kleine Bo, ein Heinzel-Bub, etwa im gleichen Alter wie Helvi.

Trotz der Feindseligkeiten, die zwischen der Kölner und der Wiener Heinzel-Sippschaft offenbar schon seit Generationen herrscht, wollen Helvi und Bo Freunde sein. Womit sie die positive und in der heutigen Social-Media-Welt so besonders wichtige Botschaft eines versöhnlichen und friedlichen Miteinanders verkörpern. Also eine Art „Romeo und Julia“ im kindlichen Trickfilm-Milieu.