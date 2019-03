Filmkritik zu Jordan Peeles "Wir": Tödlicher Zwilling

Überhaupt Jordan Peele. Seit er mit seinem Horrorfilmdebüt „Get Out“ einen Boxoffice-Hit über Rassismus in Amerika landete, ist der afroamerikanische Comedian der Mann der Stunde.

Für „Wir“ lag die Latte der Erwartung hoch, doch Peele blieb unbeeindruckt. Lässig legt er nach, stellte eine gut situierte, afroamerikanische Familie in den Mittelpunkt seiner Geschichte und entfesselte ein Horrorszenario, das auch vor der gehobenen weißen Mittelschicht nicht haltmacht.

Die Mutter der Familie, Adelaide Wilson, spürt das drohende Unheil als erstes. Für sie ist der arglose Trip an den Strand einer kalifornischen Küstenstadt eine Rückkehr zu einem Kindheitstrauma. Als kleines Mädchen ging sie dort auf einem Rummelplatz verloren und verschwand in einem sinistren Spiegelkabinett. Niemand weiß, was dort mit ihr geschah – und nach ihrer Rückkehr blieb das Kind stumm. Noch als erwachsene Frau versucht Adelaide, diesen Ort zu meiden, nur aufgrund des Drängens von ihrem Ehemann stimmt sie schließlich dem Strandausflug zu.

Lupita Nyong’o, Star aus „Black Panther“, ist eine Offenbarung als besorgte Familienmutter und Ehefrau. In ihren geweiteten Augen fangen sich Vorahnung und schreckliche Gewissheit gleichermaßen. Und das, obwohl eigentlich noch gar nichts Besonderes passiert ist.

Gekonnt versetzt Nyong’o ihren gesamten Körper in Spannung und zieht durch ihre Unruhe die Erzählfäden an sich. Die Sorge um die Kinder und die Angst vor kommendem Unheil verdichtet sie zum innerlichen Dauerstress. Kaum gerät ihr Sohn am Strand kurz aus dem Blickfeld, setzt sie zum Sprint an, um ihn zu suchen. Ihre Handbewegungen wirken gequält, ihr Blick in dumpfer Erwartung getrübt.

Zurück vom Strand im Ferienhaus, versucht sie, ihren Mann zur Abreise zu bewegen. Doch zu spät.