Filmstar Lupita Nyong’o: „Ich habe Kakerlaken beobachtet“

Mit ihrer ersten Spielfilmrolle katapultierte sich Lupita Nyong’o in den Olymp von Hollywood: Für ihre Darstellung als Sklavin in „12 Years a Slave“ wurde sie mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Danach sah man die in Mexiko-City geborene und in Kenia aufgewachsene Schauspielerin in „ Star Wars: Das Erwachen der Macht“ und zuletzt in Marvels „Black Panther“. In den mit großer Spannung erwarteten Horrorfilm „Wir“ (Filmstart: Donnerstag) von Jordan Peele spielt Lupita Nyong’o nun eine Ehefrau und Mutter, die während des Familienurlaubs plötzlich mit ihrem bösartigen Zwilling konfrontiert wird.

KURIER: Sie leisten in diesem Film doppelte Arbeit: Sie spielen zwei unterschiedliche Charaktere in zwei unglaublichen Darstellungen. Wie haben Sie zu beiden gefunden?

Lupita Nyong’o: Ich habe sie in Jordan Peeles Kopf gefunden! (lacht) Er hat mir einen wirklich guten Fahrplan für die Rollen gegeben und war immer darauf bedacht, dass beide dreidimensional sind. Das war die Herausforderung für mich. Er gab mir sehr spezifische körperliche Anweisungen. Die Körpersprache war eine Manifestation des emotionalen Zustands dieser Frauen. Adelaide, die Ehefrau und Mutter, ist der Inbegriff des amerikanischen Traums. Meine Darstellung von ihr war sehr naturalistisch. Außerdem ist sie Tänzerin, also nahm ich Ballettunterricht, was sehr schwierig war. (lacht) Bei der Doppelgängerin Red war mein Ansatz stilistischer. Jordan beschrieb sie als „Königin“ und „ Kakerlake“. Also habe ich Kakerlaken beobachtet. (lacht) Obendrein musste ich für Red eine sehr spezifische Stimmqualität entwickeln. Ich ließ mich von einer neurologischen Erkrankung namens laryngeale Dystonie inspirieren, die durch Trauma hervorgerufen wird, was zu Sprechkrampf führt. Also habe ich mit einem Vocal Coach gearbeitet, damit ich mich dabei nicht verletze.

Welche Art von Einfluss kann ein Film wie „Wir“ in einem polarisierten Amerika haben?

Solche Filme sind zu kulturellen Ereignissen geworden. Sie entfachen ein Gespräch zwischen Menschen, die unter anderen Umständen vielleicht nicht miteinander sprechen würden. Es kann eine Menge Gutes entstehen, wenn wir Perspektiven hören, an die wir nicht gewöhnt sind. Darum geht es in diesem Film, um die Art und Weise, wie wir unsere Augen vor den Monstern verschließen, die wir mitunter selbst kreieren. So ein Film ist eine schmackhafte Art und Weise, unsere eigenen Dämonen zu ergründen.