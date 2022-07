Filmkritik zu "Vier Wände für Zwei": Mit den Waffen der Frauen

Lola braucht Geld und will deshalb ihre Wohnung verkaufen. Aber sie will sich im Kaufvertrag das lebenslange Wohnrecht sichern. Zwar hat sie schon mehrere Bypässe und steht kurz vor ihrem 75. Geburtstag, aber man sieht ihr an, dass sie mit großer Zähigkeit am Leben hängt und in dieser Wohnung am liebsten auch noch ihren 100er feiern würde. Sie wirkt wie ein Energiebündel, das das Leben noch vor sich hat. Sie raucht wie ein Schlot, pfeift auf Konventionen und tut, was ihr Spaß macht.