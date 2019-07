Filmkritik zu "Tel Aviv on Fire": Du siehst bombig aus!

Filmkritik zu "Edie - Für Träume ist es nie zu spät": Höhenmeter und Alterskluft

Ins Altersheim? Jetzt schon? Für Edie ist mit 83 Jahren noch lange nicht Schluss!

Wir lernen sie kurz vor dem Tod ihres Mannes kennen. Ein halbes Leben lang hat sie ihn gepflegt – plötzlich ist sie Witwe. Endlich frei. Aber ihre resolute Tochter Nancy will sie in einer Anstalt für Senioren versorgt wissen. Edie will nicht nur mit alten Menschen zusammenleben. Nach dem Motto: Alt bin ich selber, erinnert sie sich an das wilde Mädchen, dass sie vor ihrer Hochzeit war. Und dieses Mädchen in ihr will hoch hinaus: Auf die Spitze des Suilven, der zu den markantesten Bergen der schottischen Highlands gehört und beinahe senkrecht aus einer wilden Moorlandschaft herausragt.