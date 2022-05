Filmkritik zu "Firestarter": Zündelndes Wunderkind auf der Flucht

Jetzt kommt die Geschichte vom zündelnden Wunderkind noch einmal ins Kino. Das Mädchen, das ein flammendes Inferno mit purer Gedankenkraft entfachen kann, wird nun von der 11-jährigen Ryan Kiera Armstrong gespielt. Gemeinsam mit ihrem Vater ist sie auf der Flucht vor einer Organisation, die dessen Fähigkeit, durch Wut Feuer zu entfachen, zum Bauplan für eine Massenvernichtungswaffe machen wollen. Der Vater hatte zwar der Tochter beigebracht, die lodernde Gabe unter Kontrolle zu halten, aber als sie auf die Pubertät zusteuert, wird dies für sie immer schwerer.

Explosiv schien dieser Stoff auch für Regisseure zu sein, die sich an der Neuverfilmung versuchen wollten. Zum geplanten Drehstart im Jahr 2017 war Akiva Goldsman („I Am Legend“) für die Regie vorgesehen. Ein Jahr später sollte der deutsch-türkische Filmemacher Fatih Akin seine Version auf die Leinwand bringen, wurde aber durch Keith Thomas („The Vigil“) ersetzt wurde. Das Ergebnis zeugt von solidem Horror-Handwerk, an dessen computerunterstützten Flammeneffekten die Hobby-Pyromanen sicher ihre Freude haben. Andere im Publikum werden möglicherweise denken, dass Fatih Akin aus dem Stoff vielleicht ein menschlicheres Drama gemacht hätte.

INFO: USA 2022. 94 Min. Von Keith Thomas. Mit Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon.