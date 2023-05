Filmkritik zu "Spider-Man: Across the Spider-Verse“: Spinne in Gaming-Optik

Von Susanne Lintl

„Let’s do it differently!“, verkündet eine Off-Stimme zu Beginn des Films. Ja, anders ist dieser „Spider-Man“ , so wie schon sein erster Relaunch-Vorgänger vor viereinhalb Jahren. Kein Peter Parker aus Fleisch und Blut mehr, der Hochhauswände hinauf kraxelt. Stattdessen computergenerierte Animation mit Bildern in Retrofarben, als hätte man sie direkt aus alten Comic-Heften entnommen.