Filmkritik zu "Lego Movie 2": Entführung aus der Glitzerwelt

Die ordentliche Welt der Bausteine gerät einmal mehr in Unordnung. Die Konflikte entstehen, als General Sweet Mayhem – ein böses, galaktisches Lego-Männchen – Lucy, Batman und ihre Freunde in eine Galaxie entführt, in der irritierend viel gesungen wird. Wieder einmal fällt dem Bauarbeiter Emmet die Aufgabe zu, die Entführten zu retten, bevor sie der fremden Glitzerwelt, ihrer Pop-Musik und den stattlichen Vampiren verfallen.

Dieses Sequel ist langsamer und hat nichts mehr von der Hektik des Originals. Vielleicht merkt man deshalb, dass die „Mimik“ der Lego-„Menschen“ eher leblos und fad wirkt. „ Lego Movie 2“ ist ein ehrgeiziger Film, mit komplizierter Erzähltechnik und vielen „Botschaften“, der mehr sein will als animierte Unterhaltung. Die aufblitzende Ironie und die Musical-Einlagen machen zwar einiges wett, aber wenn Emmet den Nr. 1-Hit der fernen Galaxie, „Hier ist alles super“, singt, kann man ihm nicht wirklich beipflichten.

Gabriele Flossmann