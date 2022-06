Filmkritik zu "Eine Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt": Von der Steinzeit ins Heute

Von Gabriele Flossmann

Hallo, ist da jemand? Um diese Frage eines Tages beantworten zu können, wurde in der jüngeren Vergangenheit immer wieder an Post für Außerirdische gebastelt. Sogar ein Forschungsprojekt wurde bemüht, um die „richtigen“ Botschaften an Aliens zu formulieren.

Als zusammen mit den Forschungssonden Pioneer 10 und 11 eine Plakette mit einer Skizze von Mann und Frau in das Weltall gesendet wurde, gab es heftige Diskussionen. Den einen waren die Körper zu weiß, den anderen zu schwarz.

Auch Songs wurden in den Kosmos gesendet. Zum Beispiel 2008 „Across the Universe“ von The Beatles

– worüber sich natürlich Rolling-Stones-Fans echauffierten.