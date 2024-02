Filmkritik zu "Dune. Part Two": Noch lang nicht am Sand

Timothée Chalamet und Zendaya in "Dune. Part Two."

Zu Pauls erbittertstem Gegner erwächst der blutrünstige Neffe des Barons Harkonnen, Feyd-Rautha (gut verkleidet: „Elvis“ Austin Butler). Die Kampfszene zwischen beiden lässt keinen Wunsch nach Drama offen.

Alles an „Dune. Part Two“ ist gigantisch, überdimensional, sauteuer. Mehr als 111 Millionen Euro soll der kalkulierte Blockbuster aus dem Hause Warner gekostet haben. Schon der Star-Cast bis in die kleinsten Nebenrollen von Charlotte Rampling, Léa Seydoux, Jason Momoa, Florence Pugh bis zu Oscar Isaac, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Josh Brolin und Christopher Walken verschlingt Millionen, von den Kosten für die Material- und Statistenschlacht ganz zu schweigen. Gedreht wurde übrigens in Jordanien und in der Liwa-Oase in Abu Dhabi, wobei das gesamte Team aufgrund der Gluthitze an seine Grenzen gelangte.

Denis Villeneuve soll dem Vernehmen nach auch einem dritten „Dune“-Teil nicht abgeneigt sein, wenn Warner mit dem Erlös des jetzigen „happy“ ist.

INFO: KAN/USA/HU 2024. 166 Min. Von Denis Villeneuve. Mit Timothée Chalamet, Zeydana.