Filmkritik zu "Das wundersame Leben des Louis Wain": Wenn Katzen Tee trinken

Text: Gabriele Flossmann

K├╝nstler und Katzenk├Ânig. Bei dieser Kombination denken gelernte ├ľsterreicher gleich an einen Karikaturisten. An Manfred Deix, der viele Jahre seines Lebens Haus und Hof mit rund f├╝nfzig dieser haarigen Prachtexemplare teilte und sich (von ihnen?) zu hinter- wie abgr├╝ndigen Einblicken in die menschlichen Gem├╝tszust├Ąnde der ├ľsterreicher inspiriert f├╝hlte. Sp├Ątestens durch diesen Film erf├Ąhrt man, dass es schon ein Jahrhundert zuvor in England einen K├╝nstler gab, der es zum ÔÇ×Katzenk├ÂnigÔÇť brachte: Louis Wain.