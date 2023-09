Filmkritik zu "Das Tier im Dschungel": Tanzen gegen den Blues des Lebens

May, sorgenbefreite Kunstgeschichte-Studentin, und John sind sofort elektrisiert, als sie sich im Club (wieder) treffen. John wirkt verloren und verletzlich, was ihn für May erst recht interessant macht. Seine Behauptung, er warte auf ein unbekanntes, lebensveränderndes Ereignis, fasziniert sie. Sie beschließt, mit ihm gemeinsam zu warten, man trifft sich im Club.

Doch es kommt nichts, es gibt kein Ereignis. Nur die Tatsache, dass May und John nicht mehr voneinander loskommen. Und dass weiter getanzt wird, dass für die Tanzenden nur der Moment, die Gegenwart zählt. Cineastische Realitätsflucht frei nach Henry James.

INFO: Ö/F/BEL 2023. Von Patric Chiha. Mit Tom Mercier, Anaïs Demoustier.