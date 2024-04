Filmkritik zu "Das erste Omen": Frau soll Satan gebären

Diese Story regt zu Vergleichen an mit Filmen wie „Rosemaries Baby“, in dem Roman Polanski eine von Mia Farrow gespielte Frau vom Teufel persönlich schwängern lässt. Oder mit „Rogue One – A Star Wars Story“, in der das Böse durch einen Todesstern symbolisiert wird. Schon vor dem Filmstar verbreitete sich das Gerücht, dass allzu heftige Szenen geschnitten werden mussten, weil sie für das Publikum angeblich unzumutbar gewesen wären.