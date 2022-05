Filmkritik zu "Cittadini del Mondo": Vom Neuanfang träumen wird man ja noch dürfen

Ganz zärtlich zeichnet Gianni di Gregorio seine drei Möchtegernhelden, die so viel wollen und es doch nicht mehr können. Er selbst spielt den Professore, einen ehemligen Gymnasiallehrer für Latein. Attilio, der viel in der Welt herumgekommen ist und etwa in Argentinien gelebt hat, findet in Ennio Fantastachini seine ideale Verkörperung. Dieser konnte seine Träume übrigens nicht mehr lange ausleben: Fantastachini starb nach Abschluss der Dreharbeiten im Alter von 63 Jahren.

Fast verschämt gestehen die drei Männer sich und ihren Familien am Ende ein, dass sie doch viel mehr an ihrem so banalen Alltagsleben in der vertrauten Umgebung hängen, als sie das zugeben wollten. Am Ende gelangen alle zur Erkenntnis: Auch wenn es viel zu kritisieren gibt, das Leben in Italien ist schön. Und Träumen kostet ja zum Glück nichts.