Filmkritik zu "Blutsauger": Karl Marx und seine marxistischen Vampire

Von Susanne Lintl

Zu blöd, dass er aus dem Film geschnitten wurde! Im Jahr 1928, an der Ostsee, gabelt die exzentrische Fabriksbesitzerin Octavia Flambow-Jansen einen Baron auf, der sich bald als falscher Fünfziger herausstellt. Ljowuschka, so der eigentliche Name des Fremden, war in der Sowjetunion Fabrikarbeiter und wurde von Eisenstein für dessen Revolutionsfilm „Oktober“ gecastet. Er bekam die Rolle des Trotzki. Doch dann fiel Trotzki in Ungnade und Ljowuschka fiel aus dem Film. Dumm gelaufen.