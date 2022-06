Filmkritik zu "Alpenland": Massentourismus ohne Rücksicht auf die Natur

Im Schlepptau dieser Art von „Landschaftsentwicklern“ kommen die Kanonen. Schnee-Kanonen, die in einzelnen Gebieten des Alpenlandes schon bis zu 100 Prozent der Pisten beschneien. Inzwischen wird der Naturschnee als Ergänzung zum Kunstschnee gesehen und nicht mehr umgekehrt. In der Folge glitzern auch immer mehr „Bergseen“ in den Alpenregionen. Künstlich angelegt als Wasserreservoir für den Kunstschnee.

Soweit die Ausgangslage, die Regisseur Robert Schabus – ein gebürtiger Kärntner – in atemberaubende Bilder umsetzt. Er stellt Menschen vor, die ohne Rücksicht auf die Natur den Massentourismus bedienen und kontrastiert sie mit den philosophischen Lebensbetrachtungen von Bergbauern und Klein-Handwerkern, die sich schützend vor die verbliebenen Schätze der Natur stellen. Über weite Strecken wirkt „Alpenland“ wie ein melancholischer Abgesang auf das, was einmal schön war …

INFO: Österreich 2022. 88 Minuten.Von Robert Schabus. Mit Josef Pacher, Julia Auernig.