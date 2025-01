Filmkritik zu "Wolf Man": Blutige Neuverfilmung des Horrorklassikers

Und wie das Original bietet auch dieser Film düstere Castles, dramatische Wolkenhimmel, nebeldampfende Wälder. Darüber hinaus kommt die Neuauflage des Genreklassikers aber ziemlich „modern“ daher. Sie zeigt die Bestie als Opfer schwarzer Pädagogik und lässt sich nach dem Motto: „Die Zivilisation ist zum Heulen“ auch zeitgeistig interpretieren.

War es also höchste Zeit für diese neue scharfe und blutrünstige Auseinandersetzung mit dem Monströsen in uns? Jedenfalls lässt sich mit kaum einer anderen Figur diese Einsicht besser illustrieren. Die Furcht vor dem Wolf als enthemmtes Subjekt, das die Fesseln des Triebverzichts in dunklen Nächten abstreift, ist spätestens seit dem „Rotkäppchen“-Märchen der Brüder Grimm ein wiederkehrendes Thema für einschlägige Bücher und Filme. Einer der Ursprünge für diese Urangst liegt vermutlich schon sogar in der Bergpredigt, in der Jesus vor falschen Propheten warnte, die in Schafskleidern kommen und in Wahrheit reißende Wölfe sind.