Filmkritik zu "White Bird": Lehrreicher Blick in die Vergangenheit

Nach einer glücklichen Kindheit in einer friedlichen, malerischen Stadt im ländlichen Frankreich, so erzählt sie, hatte sich Anfang der 1940er Jahre ihr Leben schlagartig verändert. Mit der Besetzung des Landes durch die Nazis. Saras Schule wurde nach jüdischen Kindern durchsucht. Sie sollten deportiert werden. Ein Klassenkamerad, in den sie sogar ein klein wenig verliebt war, hatte sich unter dem Druck der deutschen Besatzer von Sara abgewendet.

Durch den Blick in die Vergangenheit will Sara ihren Enkel Julian dazu inspirieren, wieder Hoffnung in die Zukunft und Vertrauen in seine Mitmenschen zu finden. Sara erzählt deshalb auch, wie ihr die Flucht gelingen konnte: Mithilfe eines Mitschülers, der selbst – wegen seiner Verkrüppelung nach einer Kinderlähmung – zum Mobbingopfer geworden war. Durch den Verrat eines missgünstigen Klassenkameraden wird Julien verhaftet und ermordet. Nach dem Krieg emigriert Sara mit ihrem Vater, der wie sie den Holocaust überlebt hat, in die USA.