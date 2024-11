Filmkritik zu "Weihnachten in der Schustergasse": Weihnachten mit Schuhmacher

Von Gabriele Flossmann

Dieser Film steht ganz in der Tradition skandinavischer Weihnachtserzählungen. Kurz vor dem Heiligen Abend trifft die zehnjährige Stine in einem verschneiten norwegischen Dorf ein. Auf der Suche nach einem warmen Platz zum Schlafen landet sie im Haus des Schuhmachers Andersen. Der mürrische Alte schätzt sein ruhiges Leben in Zurückgezogenheit und ist zuerst nicht begeistert von dem ungebetenen Gast. Doch mit ihrer aufgeschlossenen und frechen Art weiß Stine nicht nur den Schuster, sondern auch die anderen Dorfbewohner für sich zu gewinnen.