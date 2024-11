Filmkritik zu "Weihnachten der Tiere": Der Weihnachtsmann treibt auf der Scholle

Von Gabriele Flossmann

Fünf Animationsfilme rund um das Weihnachtsfest, die Qualitäten wie Solidarität, Mut, Empathie, Gewitztheit und die Stärken vermeintlich schwacher Menschen zu einem Mix sehr unterhaltsamer Geschichten machen. Und wie sehr oft im Fantasy-Genre, sind es gewitzte Tiere, die sich in menschlichen Lebenssituationen verfangen und damit die Themen für kleinere Kinder verständlich aufbereiten.

Wie etwa ein Zugvogel, der irgendwo im ewigen Eis landet – dort wo der Weihnachtsmann seine „Sommerfrische“ verbringt, um für seinen weihnachtlichen Wintereinsatz am 24. Dezember so cool wie möglich zu bleiben. Durch einen dummen Zufall bricht das Eis und der Weihnachtsmann treibt auf einer Scholle übers Meer. So manches Tier muss sich also etwas einfallen lassen, um das Weihnachtsfest zu retten. Nicht nur der Ochs und der Esel in der Weihnachtskrippe.

Und dann wäre da noch die Frage: Wie kommt man an einen Weihnachtsbaum, wenn es so gut wie keine mehr gibt?