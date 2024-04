Filmkritik zu "Squaring the Circle: The Story of Hipgnosis": Ikonische Plattencover

In der Doku wird schnell klar: Im Grunde bestand „Hipgnosis“ aus zwei Freaks, die verrückt, unkonventionell und für eine gewisse Zeit lang, stilbildend und unglaublich erfolgreich waren. Sie zeigt auch den dramatischen Beginn des Labels: Im London der späten 60er-Jahre wird eine illegale Party von der Polizei gewaltsam beendet. Nur die beiden Kunststudenten Po und Storm suchen nicht das Weite, konfrontieren die staatliche Gewalt und bleiben von da an unzertrennlich. In der Doku erinnern sie sich an das zügellose Leben damals, als sie gemeinsam Dope rauchten und Musik hörten. Und wie die langhaarigen Typen zu Geschäftspartnern wurden. Zunächst mit mehr Ideen als Kunden. Bis sie von Paul McCartney, über Led Zeppelin bis Genesis alle Größen der Pop-Geschichte an Bord holen konnten.

In der Dokumentation „Squaring The Circle“ zeigt Anton Corbijn die legendäre Grafik-Agentur „Hipgnosis“ – und große Egos. Anton Corbijn hat ihnen mit dieser Doku ein detailliertes, liebevolles filmisches Denkmal gesetzt, das seinem mehrdeutigen Titel alle Ehre macht: „Squaring the Circle“ zeigt, dass die Quadratur des Kreises manchmal eben doch möglich ist.

INFO: GB 2022. 101 Min. Von Anton Corbijn. Mit Paul McCartney, Robert Plant, Noel Gallagher.