Filmkritik zu "Solo Leveling – Reawakening": Der Aufstieg des Jägers

Sung Jinwoo war einst das glückloseste Mitglied der Dungeon-Trolling-Massen und ist nun der Einzige mit Magie ausgestatteten Abenteurer, der an Stärke gewinnen und „aufsteigen“ kann. Gezeigt wird dieser „Aufstieg“ als Actionshow mit knalligen visuellen Effekten und einer dynamischen Kampfchoreografie. Eine ganze Staffel in einen Film gepackt führt letztlich zu einem Zuviel an Kampfszenen, die dadurch an Spannung verlieren. Der Zyklus aus Missionen, Überfällen und sich wiederholenden Monstern kann ermüdend sein.

Und worum geht es in diesem Selbstoptimierungs-Anime? Um eine von Mana-Kristallen angetriebenen Weltwirtschaft, in der rivalisierende Gilden um die Rechte kämpfen, diese profitablen Kristalle abzubauen.

INFO: KOR/JPN 2024. 121 Min. Von Shunsuke Nakashige.