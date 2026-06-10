Zahnlos oder mit Zahnspange: "Schönberg pfeifen" am Praterstern

Die japanischen Touristen wünschten sich Mozart, aber bekommen haben sie Schönberg. Und nicht nur das: Sie werden dazu aufgefordert, zu einer Schönberg-Melodie mit zu peifen – denn genau das hat sich Arnold Schönberg in einem Brief von 1947 gewünscht: Dass die Menschen seine Melodien kennen und pfeifen würden.

Nun sind Kompositionen der Zwölftonmusik alles andere als leicht nachzusingen, geschweige denn, zu pfeifen. Trotzdem haben der italienische Pianist Marino Formenti und der österreichische Filmemacher Thomas Marschall den Wunsch des berühmten Komponisten wörtlich genommen: Anlässlich von Schönbergs 150. Geburtstag entstand im Rahmen des Festivals Wien Modern eine künstlerische Intervention. Formenti setzte sich mit einem Bösendorfer an zentrale Wiener Plätze wie den Praterstern oder den Flohmarkt und forderte die Vorbeigehenden auf, seine Schönberg-Melodien nachzupfeifen.