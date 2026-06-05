"Scary Movie": Mit Achselschweiß das Gesicht waschen

„Du schaust aus wie immer, abgesehen vom Hängebusen“, ist ein gelungener Begrüßungssatz, wenn man sich viele Jahre nicht gesehen hat. Aber auch „Scary Movie“ – eigentlich: „Scary Movie 6“ – ist nicht übermäßig gut gealtert. Dabei melden sich erstmals seit „Scary Movie 2“ die Originalschöpfer der Horrorparodie, die Wayans-Brüder höchstpersönlich zurück. Nach einem Streit mit der Produktionsfirma Miramax wurde das Franchise ohne sie weitergeführt, doch damit ist jetzt Schluss. Marlon und Shawn Wayans tauchen als Shorty und Ray wieder auf der Leinwand auf und bringen auch gleich noch die Originalbesetzung aus den Vorgänger-Filmen mit: Anna Faris als Cindy Campbell ist es, die von ihrer Freundin Brenda (Regina Hall) mit dem „Hängebusen“-Kompliment begrüßt wird. Nicht nur sie, auch ihre Kinder werden von dem maskierten Killer aus der Slasher-Serie „Scream“ mit gezücktem Messer vor sich hergetrieben.

Subtiler Witz ist nicht gerade die Stärke der Wayans, eher schon der Holzhammer mit sehr viel juvenilem Kiffer- und Sexhumor. Ein Gag mit dem Butt-Plug kommt nicht nur einmal vor.