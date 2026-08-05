„Harry Potter“-Star im finnischen Baby-Horror: „Nightborn“

Mutterglück kann schnell in Kinderhorror umschlagen – nicht nur im Zuge einer postnatalen Depression, sondern bevorzugt auch im Kino: Dort hat sich schon längst das Subgenre des Mutter-Kind-Schockers etabliert. Lässt man Klassiker wie „Rosemaries Baby“ von 1968 mal beiseite, hat die Ambivalenz der Mutterschaft zuletzt vor allem Regisseurinnen inspiriert - etwa die Australierin Jennifer Kent mit „Babadook“ (2014), oder auch „Mother’s Baby“ der österreichischen Filmemacherin Johanna Moder. Anstatt mit dem neugeborenen Kind „die schönste Zeit seines Lebens zu verbringen“, wie es einem die Umgebung gerne suggeriert, kämpfen junge Frauen mit Überforderung, Depression, Entfremdung und Einsamkeit.

Das ist auch in Finnland nicht anders. Unter der Regie der finnischen Filmemacherin Hanna Bergholm zieht ein junges Paar – sie Finnin namens Saga, er Brite namens Jon (Ron Weasley aus „Harry Potter“) – hoffnungsfroh in ein einsames Haus mitten im Wald. Dort will Saga eine Familie gründen. Schon beim ersten Besuch sinkt das Paar auf den Moosboden des umliegenden Waldes und zeugt ein Kind. In ihre Lustschreie mischt sich das Ächzen der Bäume.