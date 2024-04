Filmkritik zu "Monkey Man": Mann mit Gorilla-Maske auf Rachefeldzug

Von Gabriele Flossmann

Dev Patel (bekannt aus dem Oskar-gekrönten Bollywood-Film „Slumdog Millionaire“) gibt mit diesem Action-Thriller sein Regie-Debüt. Und er spielt auch die Titelrolle: Nach einem Massaker in seinem Heimatdorf versucht ein junger Mann in der fiktiven asiatischen Metropole Yatana über die Runden zu kommen. Er heuert bei einem zwielichtigen Club an und lässt sich dort jede Nacht bei illegalen, brutalen Kämpfen blutig schlagen. Sein Gesicht verbirgt er hinter einer zotteligen Gorilla-Maske. Insgeheim arbeitet der Monkey Man aber an einem Rache-Plan gegen die Aggressoren, die ihm alles genommen haben.