"Masters of the Universe": Ich schwöre, ich bin nicht high

Die Antwort auf „Barbie“ hieß „Masters of the Universe“. Als der Spielzeugkonzern Mattel den Mädchenmarkt mit seiner Modepuppe erobert hatte, sah er sich nach einer Actionfiguren-Reihe für Buben um. Barbies muskelbepackte Brüder wurden geboren: Die „Masters of the Universe“ hießen He-Man, Ram-Man oder Mekaneck und eroberten die Kinderzimmer der 1980er-Jahre. Eine Zeichentrickserie folgte und lieferte die Hintergrundgeschichte: Prinz Adam kämpft auf dem Planeten Eternia gegen den Totenkopf-Bösewicht Skeletor. Wann immer Gefahr droht, reckt er sein Schwert, ruft „Bei der Macht von Grayskull – ich habe die Kraft!“ – und verwandelt sich in He-Man, den stärksten Mann des Universums.

Die große Fan-Hoffnung all jener, die sich in jungen Jahren tief in Mattels Fantasy-Welt versenkten, ruht nun auf den Schultern von „Bumblebee“-Regisseur Travis Knight: Dieser knöpft sich das Franchise auf angestrengt hohem Humorniveau vor und taucht dann kopfüber ins überlange Nostalgiebad ein. Sein chronisch selbstironisches Augenzwinkern wird womöglich bei den Aficionados der Achtzigerjahre auf das angestrebte Gelächter stoßen; für Uneingeweihte aber zieht sich das über zweistündige Fanservice doch in leider nur halblustige Länge.