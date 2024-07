Filmkritik "Liebesbriefe aus Nizza": Liebe und Eifersucht im Alter

Venushügel

Als François beim Kramen auf dem Dachboden auf verräterische Liebesbriefe stößt und darin von einem „vibrierenden Venushügel“ und einem „explodierenden Venusdreieck“ liest, ist Feuer am ehelichen Dach. Madame wird zum Rapport gerufen. Sie versucht zu beruhigen: Die amourösen Zeilen seien doch schon verjährt. Sie wurden vor vier Jahrzehnten geschrieben. Das bringt François noch mehr in Rage. Denn vor vier Jahrzehnten war er mit ihr schon zehn Jahre verheiratet. Er macht sich auf die Suche nach dem Nebenbuhler – gemeinsam mit seiner Frau. Denn ohne sie würde er ihn ja nicht finden können. Und er muss ihn finden, denn beim Ehebruch gibt es für ihn keine Verjährung. Nur Revanche. Was folgt, ist eine temporeiche Boulevardkomödie in bester französischer Manier.

Themen wie Liebe und Eifersucht im Alter werden ebenso humorvoll wie liebevoll abgehandelt – und ganz nebenbei wird ein ironischer Blick auf männliche Eitelkeit geworfen. Die lustvolle Überzeichnung der Charaktere wird mit Witz garniert. Und die Abrechnung des eifersüchtigen Ehemanns mit dem einstigen Liebhaber seiner Frau ist mit nahezu kabarettistischen Einlagen garniert.