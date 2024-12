Filmkritik zu "How to Build a Truth Engine": Was Fake News mit uns machen

Von Gabriele Flossmann

Was tun, wenn unser Gehirn auf Fake News hereinfällt? Diese Frage stellte sich der österreichische Filmemacher Friedrich Moser („A good American“, „Terrorjagd im Netz“) angesichts der massiven Angriffe gegen das, was wir – allen „Fake News“ und jeder künstlichen Intelligenz zum Trotz – immer noch als „Wahrheit“ erkennen (wollen). Verlieren wir sie, so ist Friedrich Moser überzeugt, dann steht die Zivilisation vor dem Untergang. Deshalb macht er in seiner Doku gleich zu Beginn klar, was im auf dem Spiel steht, wenn wir diesen Krieg – den Info-Krieg - verlieren.

In seiner Doku sucht der gebürtige Oberösterreicher - gemeinsam mit Neuro- und Computerwissenschaftlern sowie auch mit Investigativjournalisten - nach den Bauteilen eines „Wahrheitsmotors“. Dabei macht er auch klar, dass „Fake News“ nicht die Erfindung eines amerikanischen Ex-, oder künftigen Präsidenten sind, sondern dass diese Form der Desinformationen bereits seit Jahrhunderten erprobte Mittel des Machterhalts war und ist. Mittlerweile sind aber Populismus-Lügen und Verschwörungstheorien, befeuert durch soziale Netzwerke und deren Algorithmen und verstärkt durch künstliche Intelligenz allgegenwärtig geworden. „Während Lügen schon zweimal um den Globus gelaufen sind, bindet sich die Wahrheit gerade erst die Schuhe“, heißt es an einer Stelle im Film.