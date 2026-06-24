Toast Hawaii aus dem Backofen: Kochshow mit „Hallo Betty“

Es gab eine Zeit, in der die Ananas als kulinarische Sensation galt. Vor allem in den Schweizer Küchen Mitte der 1950er-Jahre, wo am liebsten nur heimische „Knöpfli“ in allen Varianten gespeist wurden. Und das am liebsten gekocht von der Hand einer fachkundigen Hausfrau und Mutter.

Genau gegen diese Vorstellung von Weiblichkeit lehnt sich die Schweizer Werbetexterin Emmi Creola auf.