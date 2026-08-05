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Kritik

Motivationspriester wie ein Sektenführer: „Guru“ mit Pierre Niney

Ein französischer Selbsthilfe-Coach begeistert die Massen. Doch als er unter Druck gerät, beginnt seine Fassade zu bröckeln.
Alexandra Seibel
05.08.2026, 18:22

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Ein Mann mit Headset steht auf einer Bühne und zeigt vor einer jubelnden Menge nach links und rechts.

„Du bist, was du willst“ – diese Botschaft hört jeder gerne. Umso mehr, wenn sie aus dem Mund eines Life-Coachs kommt, der bei Massenveranstaltungen wie bei einem Pop-Konzert seine fanatischen Anhänger hysterisiert. Doch „Coach Matt“, wie er sich nennt, hat auch seine Gegner. Ein Gesetz soll verabschiedet werden, das den Selbsthilfe-Gurus eine staatliche Zertifizierung abverlangt. Matt gerät unter Druck: Das Auftauchen seines Bruders und das Verhalten eines Fans lässt seine professionelle Fassade bröckeln.

Pierre Niney überzeugt als charismatischer Motivationspriester, kann aber nicht verhindern, dass das auf Hochglanz gebürstete Drama zwischen Psychothriller und Krimi in seiner Effekthascherei zunehmend übersteuert.

INFO: F/BEL 2025. 126 Min. Von Yann Gozlan. Mit Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon.

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