Motivationspriester wie ein Sektenführer: „Guru“ mit Pierre Niney

„Du bist, was du willst“ – diese Botschaft hört jeder gerne. Umso mehr, wenn sie aus dem Mund eines Life-Coachs kommt, der bei Massenveranstaltungen wie bei einem Pop-Konzert seine fanatischen Anhänger hysterisiert. Doch „Coach Matt“, wie er sich nennt, hat auch seine Gegner. Ein Gesetz soll verabschiedet werden, das den Selbsthilfe-Gurus eine staatliche Zertifizierung abverlangt. Matt gerät unter Druck: Das Auftauchen seines Bruders und das Verhalten eines Fans lässt seine professionelle Fassade bröckeln.