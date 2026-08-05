Motivationspriester wie ein Sektenführer: „Guru“ mit Pierre Niney
„Du bist, was du willst“ – diese Botschaft hört jeder gerne. Umso mehr, wenn sie aus dem Mund eines Life-Coachs kommt, der bei Massenveranstaltungen wie bei einem Pop-Konzert seine fanatischen Anhänger hysterisiert. Doch „Coach Matt“, wie er sich nennt, hat auch seine Gegner. Ein Gesetz soll verabschiedet werden, das den Selbsthilfe-Gurus eine staatliche Zertifizierung abverlangt. Matt gerät unter Druck: Das Auftauchen seines Bruders und das Verhalten eines Fans lässt seine professionelle Fassade bröckeln.
Pierre Niney überzeugt als charismatischer Motivationspriester, kann aber nicht verhindern, dass das auf Hochglanz gebürstete Drama zwischen Psychothriller und Krimi in seiner Effekthascherei zunehmend übersteuert.
INFO: F/BEL 2025. 126 Min. Von Yann Gozlan. Mit Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon.
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