Angekettet im Keller den Drogenrausch ausnüchtern: „Good Boy“

Tommy ist ein britischer Influencer der grausamen Art. Zugedröhnt tobt er fluchend durch die Straßen Londons, boxt sich zu dröhnendem Techno durch die Clubszene, pinkelt in die U-Bahn und bedroht kleine Kinder. Seine „Heldentaten“ dokumentiert er in Videoclips und lässt sich für seine radikalen Exzesse in den sozialen Medien feiern. Als er eines Tages aus seinem Drogenrausch erwacht, findet er sich im Keller eines Hauses – mit einer schweren Kette um den Hals. Ein auf den ersten Blick braver Familienvater hat ihn entführt und will ihn zu einem besseren Menschen erziehen.