Filmkritik zu "Golda": Hommage an eine Unbeugsame

Mirren, Allzweckwaffe des Vereinigten Königreichs für die Verkörperung charismatischer Frauengestalten, haucht Golda Meir überzeugend neues Leben ein. Unter dicken Schichten von Make-up und mit Bodysuits unter den altvaterischen Kleidern mutiert die Britin zu Golda. Die Vorwürfe der kulturellen Aneignung – Mirren hätte als Katholikin nicht in die Rolle einer Jüdin schlüpfen dürfen – laufen durch die Qualität ihrer Darstellung ins Leere.

Der Film spielt in den Tagen des Jom-Kippur-Kriegs, der von sechsten bis 25. Oktober 1973 dauerte. Damals griffen am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, Ägypten, Syrien und weitere arabische Staaten Israel an.

Golda Meir und ihr Umfeld hatten im Vorfeld sichtbare Anzeichen für den Überfall nicht beachtet, was sich als fataler Fehler herausstellte. An der Spitze eines männlich dominierten Krisenstabs brachte sie die Lage innerhalb von drei Wochen wieder unter Kontrolle. Das Geschehen ging ihr nahe: Jeden einzelnen getöteten Soldaten, jede einzelne Soldatin und jedes zivile Opfer notierte sie in einem Notizbuch. Sie habe alle gezählt, resümierte die selbst todkranke Politikerin zu Kriegsende.

Kampfhandlungen sind keine zu sehen, das Geschehen konzentriert sich auf die Kommandozentrale der Israelis, in der Golda Meir mit ihrem Stab berät und die Strategie vorgibt.