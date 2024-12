Filmkritik zu "Freud - Jenseits des Glaubens": Streitgespräch über Gott

Von Gabriele Flossmann

Zum Auftakt des fiktiven Historiendramas fährt die Kamera durch einen engen Raum. Er ist vollgerammelt mit Bücherregalen, Schachfiguren, Büsten und Schnitzereien. Darunter auch christliche Symbole wie eine Engelsfigur und eine kleine Statue der Heiligen Dymphna, der Schutzpatronin der Verrückten und Verlorenen.

Es ist das Zimmer von Sigmund Freud. Jenes Quartier in London, das der Begründer der Psychoanalyse nach seiner Flucht aus Wien bewohnte. Es wird zum zentralen Handlungsort des Films. Dort findet auch Verortung in der damaligen Weltgeschichte statt. Der Zeitpunkt der Handlung geht aus der Rede von Adolf Hitler hervor, die aus dem Radio ertönt. Zwei Tage davor sind die Nazis in Polen einmarschiert.