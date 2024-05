Filmkritik zu "Fragile Memory": Geschichte der Familie und der Ukraine

Von Gabriele Flossmann

Der ukrainische Filmemacher Igor Ivanko hat in der Garage seines Großvaters Leonid Burlaka einen außergewöhnlichen, filmischen Schatz gehoben. Der alte Herr, der mit beginnender Demenz kämpft, hat in den 1960er-Jahren in seiner Geburtsstadt Odessa als Kameramann gearbeitet. Ivanko verarbeitete das lange gehortete Material zu einem Dokumentarfilm, der nicht nur viel über seine Familie erzählt, sondern auch Einblick in die Geschichte der Ukraine gibt.