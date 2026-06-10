Glatzkopf und Faschist: Gabriele D'Annunzio besetzt Fiume in "Fiume o Morte!"

Eine Blitzumfrage auf den Straßen von Rijeka ergibt: Manche haben keine Ahnung, wer Gabriele D’Annunzio war. Andere wiederum wissen es nur zu genau: „Der Faschist! Der hatte uns gerade noch gefehlt!“

Tatsächlich war Gabriele D’Annunzio, italienischer Nationalheld und Dichter, ein Faschist der ersten Stunde. Im September 1919 besetzte er mit 300 Freischärlern die Hafenstadt Rijeka – damals Fiume – und rief, entgegen der Friedensverträge für Italien, den Freistaat Fiume aus. Unter dem Slogan „Fiume o Morte!“ („Fiume oder Tod!“) etablierte er 16 Monate lang eine bizarre Besatzung.