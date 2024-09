Filmkritik zu "Die Schule der magischen Tiere 3": Veganes Krokodil

Von Gabriele Flossmann

In der Welt der Fantasie ist eben alles möglich: Regenschirm aufspannen und losfliegen, sprechende Tiere in den Unterricht mitnehmen und fiese Menschen in Ratten verwandeln. Nun kommt – nach dem riesigen Erfolg der Vorgängerfilme – die dritte Verfilmung der Bestseller Kinder- und Jugendbuchreihe von Margit Auer ins Kino.

Im Mittelpunkt steht einmal mehr Ida, deren schulische Schwierigkeiten schon im ersten Teil der Film- und Buchreihe auf magische Weise gelöst wurden. Denn die Wintersteinschule, die sie besucht, hat dagegen ein ungewöhnliches Rezept: Dem Bruder der Klassenlehrerin gehört nämlich eine Zoohandlung mit sprechenden Tieren. Und er teilt jedem Schüler, jeder Schülerin ein spezielles „Therapie-Tier“ zu: An Idas Seite steht der Fuchs Rabbat. Benni verfügt über die Schildkröte Henrietta und der tough wirkende Silas über ein veganes Krokodil namens Rick.