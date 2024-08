Filmkritik zu "Crossing: Auf der Suche nach Tekla": Reise nach Istanbul

Der junge Mann, der Lia auf der Reise nach Istanbul begleitet, ist Achi, ihr Nachbar. Er glaubt zu wissen, dass Tekla ihre Heimat Georgien Richtung Türkei verlassen hat – und wahrscheinlich immer noch dort lebt. Also bittet Lia ihn, sie nach Istanbul zu begleiten. Gemeinsam nähert sich das ungleiche Paar der riesigen Stadt an. Bis sie – ständig auf der Suche nach Tekla – im glitzernden Dschungel des Nachtlebens landen. Dort lernen sie auch die Lebenssituation von Transmenschen kennen, die oft geprägt ist von Diskriminierung, Ausbeutung und Prostitution.

Aber wie will man in Istanbul, in dieser bunten und herausfordernden Stadt jemanden finden, der nicht gefunden werden will?

Womit im Film auch die existenzielle Frage auftaucht, ob Tekla, das gesuchte Mädchen, vielleicht als Mann untergetaucht ist?