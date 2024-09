Filmkritik zu "Broke. Alone. A Kinky Love Story": Cam-Girl-Job für die Miete

Von Gabriele Flossmann

Auch wenn man Filmen wie „50 Shades of Grey“ kritisch gegenübersteht – sie haben doch etwas geschafft: Nämlich diverse BDSM-Sexualpräferenzen ins Bewusstsein des Mainstreams zu heben. Ob in positivem oder negativem Sinne – es setzten sich seither mehr Menschen damit auseinander. Schon der Untertitel des neuen Films - „A Kinky Love Story“ – deutet bereits darauf hin, dass er einmal sich in diesem sexuellen Spektrum bewegt. Dank der Hauptdarstellerin Nora Islei ist dieses Unterfangen gar nicht peinlich, sondern sogar ziemlich unterhaltsam geworden.