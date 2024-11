Filmkritik zu "Bergfahrt – Reise zu den Riesen": Bergfexe und Künstlerinnen

Von Gabriele Flossmann

In den Bergen spiegeln sich besonders deutlich die Veränderungen unserer Zivilisation wider. Diese Erkenntnis stand offenbar am Beginn dieser Doku, die klarstellen soll, dass der Mensch alles andere als das Maß aller Dinge ist. Schon gar nicht in den Bergen. Sie stellt dabei in beeindruckender Weise auch dar, warum hoch aufragende Gipfel auf irdische Wesen so unheimlich und zugleich auch anziehend wirken. Doch nun, so zeigt der Film, schmelzen nach Jahren des Massentourismus die Gletscher, bröckeln die Gipfel, geraten die Felsen ins Wanken und Gleiten. Ökologische und ökonomische Veränderungen sind notwendig.

INFO: Schweiz 2024. 97 Min. Von Dominique Margot. Mit Carla Jaggi.