Filmkritik zu "Beautiful Wedding": Ja-Wort im Vollrausch

In diesem Sequel haben sind Abby und Travis nach Las Vegas geraten, um ihr Glück zumindest im Spiel zu suchen. Aber wie das Schicksal so übel(?) mitspielt, haben sie dort einander das Ja-Wort gegeben. Als sie am darauffolgenden Tag aufwachen, haben sie Gedächtnislücken. In diesem schwarzen Loch, offenbar verursacht durch einen Vollrausch, sind wesentliche Infos verschwunden.

Wie zum Beispiel das Ja-Wort, das sie einander (tatsächlich?) gegeben haben. Und sie fragen sich, wie sie in diese Luxus-Suite geraten sind, in der noch dazu haufenweise Geld herumliegt. Trügen diese (Dollar-)Scheine, oder haben sie einen Jackpot gewonnen?

Warum droht ihnen ein gewisser Benny, von Beruf Gangster, dass sie keinesfalls aus Las Vegas abhauen dürfen? Schon gar nicht mit dem Geld. Weil sons t…

Woraufhin Abby und Travis nichts Eiligeres zu tun haben, als sich nach Mexiko abzusetzen – mit dem Geld natürlich. In einem Luxus-Resort, drunter tun sie es nicht (mehr), wollen sie sich erst einmal über ihre wechselseitigen Gefühle klar werden.